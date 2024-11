Elezioni Usa, l’appello: “andate a votare contro Trump, è un pericolo per la democrazia”

“Votate per mettere fine all’era Trump, non è adatto a guidare, guardatelo, ascoltate chi lo conosce bene, ha cercato di rovesciare un’elezione e rimane una minaccia per la democrazia”. A tre giorni dall’election day, il New York Times, che a settembre ha dato il suo endorsement formale a Kamala Harris, lancia un sintetico quanto accorato appello ad andare a votare contro l’ex presidente.