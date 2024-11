Elezioni Comunali: si vota in 5 città, anche in provincia di Messina e Reggio Calabria

Turno elettorale straordinario nei comuni, delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, del 17 e 18 novembre 2024 con eventuale secondo turno di ballottaggio, per l’elezione dei Sindaci, domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2024. Si vota oggi sino alle ore 23 e domani dalle ore 7 alle ore 15. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede che decreterà il vincitore.

I candidati a Cosoleto e Mojo Alcantara

A Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, la lista “Punto e a Capo” candida a sindaco Angelo Surace. a Mojo Alcantara, in provincia di Messina, con “Rinascita” torna in campo l’ex sindaco Salvatore Currenti, 77 anni, pensionato, già primo cittadino dal 1985 al 1993 e dal 1998 al 2008. Sulla sponda opposta si propone agli elettori Gaetano Laviano, 53 anni, presidente del Consiglio comunale dal 2008 al 2018, che ha depositato la lista “Ripartiamo Insieme”.

I candidati a Nettuno (Roma)

A Nettuno i candidati sindaci sono: Nicola Burrini, Partito democratico, lista Burrini sindaco e Leali a Nettuno; il candidato del centrodestra Daniele Maggiore, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega per Salvini Premier e Noi Moderati; Mauro Rizzo del Movimento 5 Stelle; Simona Sanetti, sostenuta delle liste Nettuno Progetto comune, Dialogo e Simona Sanetti sindaco di Nettuno; Antonio Taurelli, con le liste Antonio Taurelli sindaco e Patto per Nettuno.

I candidati ad Anzio (Roma)

Sono cinque i candidati per Anzio: Pietro Di Donisi con le liste Lavinio con Anzio e Turano per Anzio; Stefano Bertollini, portato dal centro destra unito, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega per Salvini Premier e Noi Moderati; Lina Giannino, sostenuta da Solo per Anzio e Rifondazione Comunista; per il Movimento 5 stelle e Alternativa per Anzio, Ciro Nutello; Aurelio Lo Fazio, sostenuto dal Partito democratico e dalla lista Un’altra città; Franco Pucillo, sostenuto da Anzio Futura.

I candidati a Sparanise (Caserta)

Sono due le liste ufficiali in campo per la poltrona di primo cittadino di Sparanise, cittadina in provincia di Caserta. In campo Nico Cerullo e Fabrizio De Pasquale. Una curiosità importante è l’assenza di figure storiche del movimento come Fabio Monfreda e l’ex sindaco Salvatore Martiello, che in passato era stato indicato come possibile consigliere comunale.