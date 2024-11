Comunali Anzio e Nettuno: si va al ballottaggio in entrambi i comuni della provincia di Roma

StrettoWeb

Oltre le regionali in Umbria ed in Emilia Romagna, turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso con eventuale secondo turno di ballottaggio, per l’elezione dei Sindaci, domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2024. A Nettuno e Anzio, due comuni in provincia di Roma, si andrà al ballottaggio.

La situazione a Nettuno

A Nettuno sarà ballottaggio tra il candidato del centrodestra, Daniele Enrico Maria Maggiore, che attualmente si attesta sul 30% e il candidato del centrosinistra, Nicola Burrini, attualmente al 28,2% per cento. Nessuna speranza di accedere al secondo turno per Antonio Taurelli, fermo al 23%.

La situazione ad Anzio

Ad Anzio c’è una situazione anomala con un candidato, Stefano Bertollini del centrodestra, al 46,6%, mentre il secondo è staccatissimo. Staccatissimi, sia Pietro Di Dionisio, candidato civico, che Aurelio Lo Fazio, candidato del Partito Democratico. Quest’ultimo si attesta, al momento, al 18%, mentre Di Dionisio è al 16,5%. Uno dei due sfiderà Bertollini al ballottaggio: saranno fondamentali le ultime schede da scrutinare.

