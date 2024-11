L’Einaudi-Alvaro di Palmi celebra l’Autunno: la Festa promossa dal Comitato Genitori ITA

StrettoWeb

Il 30 e 31 ottobre scorsi l’Einaudi-Alvaro di Palmi ha organizzato la tradizionale “Festa dell’Autunno”, un viaggio alla scoperta dei prodotti di questa magica stagione, dalle zucche alle castagne, all’uva, agli agrumi, alle noci e alle olive, attraverso attività laboratoriali ed enogastronomiche.

L’evento, inaugurato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, il dott. Giuseppe Eburnea, è stato aperto il primo giorno agli allievi delle classi terze delle scuole medie della città pianigiana e agli studenti dei vari plessi dell’Einaudi-Alvaro, e nel giorno conclusivo agli allievi delle classi quinte della scuola primaria. Le attività hanno permesso ai partecipanti di immergersi nei profumi e nei sapori dell’autunno, in uno spirito di cooperazione e all’insegna della creatività.

Durante l’evento, sono stati esposti e messi in vendita i prodotti autunnali donati dalle Aziende del Territorio in collaborazione col Comitato Organizzativo Genitoriale ITA. Il ricavato delle vendite verrà utilizzato per l’acquisto di materiale laboratoriale. La Festa è stata fortemente voluta e promossa dal Comitato Genitori ITA “Una Scuola che vuole Crescere”, una libera associazione tesa a migliorare diversi aspetti della vita scolastica degli allievi dell’Istituto. Grazie alla grande risposta associativa, il Comitato ha sviluppato una rete di convenzioni e donazioni che conta attualmente più di venti aziende e diversi esercizi.

In occasione della Festa, cinque stand sono stati donati da Checks spa, un Organismo di Ispezione di tipo ”A”, specializzato nelle verifiche e controlli sugli impianti elettrici, abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche sugli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01.

Stampe, banner e loghi sono stati forniti da Studiodigipress Palmi, uno studio grafico attivo sul mercato da numerosi anni.

A organizzare logisticamente l’evento la prof.ssa Maria Falbo. Nel gruppo di lavoro, i docenti dell’Istituto Agrario: Falbo M., Folino P., Stillitano D., Russo D., Tedesco F., Saffioti L., e i docenti dell’Enogastronomico: Saffioti C., Martori L., Sapioli D.

