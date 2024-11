“Educazione Finanziaria e scelte consapevoli”, importante convegno a Messina

StrettoWeb

“Educazione Finanziaria e Scelte Consapevoli: un cambio culturale necessario”, è stato il tema del convegno dedicato all’educazione finanziaria, promosso dall’assessore alle Pari Opportunità Liana Cannata in collaborazione la Global Thinking Foundation presieduta da Claudia Segre. Ai lavori del seminario, avviati dai saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, hanno preso parte oltre all’assessore Cannata ed il presidente Segre, la segretaria generale della Camera di Commercio Paola Sabella, il consigliere di Parità dell’Area Città Metropolitana di Messina Mariella Crisafulli, e Adelaide Merendino del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Messina, per focalizzare e sensibilizzare in particolare il pubblico femminile sull’importanza di acquisire solide competenze finanziarie per una gestione economica più consapevole della propria vita.

Le parole di Basile

In apertura il sindaco Basile ha evidenziato che: “lavorare per costruire una società più equa e informata è l’impegno che questa Amministrazione si è prefissata. Un obiettivo raggiungibile soltanto attraverso percorsi formativi rivolti alle nuove generazioni per essere cittadini responsabili e promotori di un futuro inclusivo e sostenibile. A tal fine è indispensabile diffondere nelle scuole un programma educativo per fornire ai giovani gli strumenti essenziali per gestire le proprie finanze con competenza e sensibilizzarli a prendere consapevolezza sull’importanza della parità di genere in ogni ambito sociale”.

Le parole di Cannata

“L’intendimento congiunto di questo convegno – ha proseguito l’assessore Cannata – è quello di porre un primo tassello per dialogare con tutti gli stakeholder interessati, in grado di fare la differenza a livello locale, e promuovere progetti di educazione finanziaria rivolti a tutte le scuole di ogni ordine e grado, e ai giovani in generale affinché abbiano la consapevolezza e la conoscenza degli strumenti messi a loro disposizione per gestire il proprio denaro o per trovare un lavoro al fine di prevenire ed evitare situazioni di dipendenza e di soggezione. L’auspicio è creare quelle condizioni necessarie per offrire una volta adulti e in particolare, alle donne, le competenze necessarie per essere protagoniste attive della propria vita, per costruire un futuro libero da ogni tipo di abuso e violenza”.

La parole di Segre

Anche per la presidente Segre: “è di fondamentale importanza proseguire con questi momenti di incontro e approfondimento tra Comune, il mondo della scuola e la cittadinanza più in generale, in quanto indispensabili per accrescere quel senso comune di responsabilità sociale per la tutela del benessere delle persone e delle famiglie. L’educazione finanziaria – ha aggiunto la Segre – si caratterizza come un insieme di conoscenze indispensabili per la serenità del presente e del futuro di ognuno di noi, e dunque imprescindibili e fondamentali per migliorare un dialogo intergenerazionale e valoriale”.

Gli altri interventi

A seguire la segretaria generale della Camera di Commercio ha illustrato i servizi dello sportello dell’ente camerale volti a fornire informazioni e approfondimenti utili ad aziende e aspiranti imprenditori e imprenditrici, per una gestione efficiente e consapevole delle finanze aziendali, ed ha sottolineato la particolare attenzione che la Camera di Commercio di Messina rivolge all’imprenditoria femminile attraverso l’organizzazione di focus specifici per le aziende in rosa, nonché l’adesione del Palazzo camerale della Città all’iniziativa il “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”.

“Promuovere l’educazione finanziaria a favore delle donne è molto importante poiché la carenza di conoscenza del settore costituisce una delle tante discriminazioni di cui anche inconsapevolmente possono essere vittime le donne”, così il consigliere di Parità dell’Area Città Metropolitana di Messina Crisafulli; mentre Adelaide Merendino ha evidenziato l’impegno del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Messina a promuovere e sostenere iniziative atte a contrastare le diseguaglianze tra le persone, con particolare attenzione alle diseguaglianze di genere.

