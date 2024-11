Eccellenza Calabria: la ReggioRavagnese vince il derby a Bocale e vola in vetta, KO la Vigor. Risultati e classifica

StrettoWeb

Un derby decisivo per la vetta. La ReggioRavagnese vince a Bocale e vola in vetta alla classifica di Eccellenza calabrese, approfittando del KO della Vigor Lamezia in casa contro il Soriano. Sprofonda, però, la squadra di Saviano, ora al terz’ultimo posto. Corsara la Gioiese a Rende, primo punto stagionale per il San Luca.

Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 9ª giornata

Palmese-Digiesse Praia Tortora 2-2

Bocale-ReggioRavagnese 0-3

Brancaleone-Paolana 0-2

Isola Capo Rizzuto-Cittanova 1-0

Rende-Gioiese 1-2

Rossanese-Castrovillari 2-0

Vigor Lamezia-Soriano 0-1

Classifica Eccellenza Calabria

ReggioRavagnese 21 Vigor Lamezia 20 Digiesse PraiaTortora 19 Paolana 19 Rossanese 16 Isola Capo Rizzuto 15 Soriano 15 Palmese 13 Cittanova 12 Brancaleone 11 Castrovillari 10 Gioiese 8 Ardore 6 Bocale 6 Rende 2 San Luca 1

Prossimo turno Eccellenza Calabria (10ª giornata)

Sabato 16 e domenica 17 novembre

Castrovillari-Ardore

Cittanova-Palmese

Digiesse PraiaTortora-Rende

Gioiese-Bocale

Paolana-Vigor Lamezia

ReggioRavagnese-Brancaleone

San Luca-Isola Capo Rizzuto

Soriano-Rossanese

