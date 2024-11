Eccellenza Calabria: pari ReggioRavagnese, la Vigor Lamezia corsara torna in vetta. Risultati e classifica

StrettoWeb

Eccellenza calabrese in campo per la decima giornata. Il duello Vigor Lamezia-ReggioRavagnese conosce un nuovo capitolo: pari dei reggini per 1-1 contro il Brancaleoneo, mentre i biancoverdi vincono a Paola e scattano di nuovo al primo posto. Il Bocale perde ancora, cadendo a Gioia nel derby reggino a qualche giorno dalle dimissioni del Presidente Cogliandro. Pari nell’altro derby reggino, quello tra Cittanovese e Palmese.

Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 10ª giornata

Castrovillari-Ardore 1-0

Cittanova-Palmese 1-1

Digiesse PraiaTortora-Rende 3-2

Gioiese-Bocale 2-1

Paolana-Vigor Lamezia 0-2

ReggioRavagnese-Brancaleone 1-1

San Luca-Isola Capo Rizzuto 0-3

Soriano-Rossanese 0-2

Classifica Eccellenza Calabria

Vigor Lamezia 23 ReggioRavagnese 22 Digiesse PraiaTortora 22 Rossanese 19 Paolana 19 Isola Capo Rizzuto 18 Soriano 15 Palmese 14 Cittanova 13 Castrovillari 13 Brancaleone 12 Gioiese 11 Ardore 6 Bocale 6 Rende 2 San Luca 1

Prossimo turno Eccellenza Calabria (11ª giornata)

Sabato 23 e domenica 24 novembre

Ardore-Rossanese

Bocale-Digiesse PraiaTortora

Brancaleone-Gioiese

Isola Capo Rizzuto-Castrovillari

Palmese-San Luca

Rende-Cittanova

Vigor Lamezia-ReggioRavagnese

