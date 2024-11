Dramma in Sicilia: ragazza precipita dal balcone, è grave

StrettoWeb

La notte scorsa una ragazza di 22 anni è precipitata dal balcone del suo appartamento al terzo piano, in via Potenza, a Mazara del Vallo (Trapani). La ragazza, alla quale sono state riscontrate fratture multiple ed emorragie interne, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale ‘Abele Ajello’ di Mazara del Vallo e poi trasferita al trauma center di Villa Sofia, a Palermo. I carabinieri di Mazara del Vallo sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando i testimoni.

