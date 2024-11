La Domotek Volley di scena a Sorrento: la presentazione della sfida e dove vederla | INFO

StrettoWeb

Voglia di volare. Voglia di provarci e stupire. La Domotek Volley, dopo il bel successo interno ottenuto con il risultato di 3-0 contro la Gaia Energy Napoli, affronta un altro team campano. Sfida alla capolista. Gli amaranto viaggiano alla volta di Sorrento. In costiera, affronteranno l’unica formazione imbattuta del girone Blu della Serie A3 Credem, la forte Romeo Sorrento.

Sfida da prendere con le molle per Capitan Laganà e soci. Servirà la massima attenzione per provare a competere contro un team forte e preparato: Andrea Baldi e Stefano Patriarca sono i punti di forza assoluti per il team allenato da Nicola Esposito. Squadra quadrata, costruita per volare altissima nel ranking. Dal canto suo, la Domotek Volley, ha già raccolto nove punti in classifica e si gioca, una sorta di operazione aggancio alla vetta, considerando che i campani hanno giocato solo quattro gare. Arbitrano i signori Giuseppe De Simeis di Bari e Pierpaolo Di Bari di Fasano.

Le parole di mister Polimeni

L’analisi di Mister Polimeni: “Sono bravi sul cambio palla, pericolosi in break e con individualità importanti in attacco. Hanno giocatori di categoria superiore, quindi siamo coscienti di affrontare una squadra fortissima e questo ci stimola a dare il massimo”.

Dove vederla

Per vedere il match: classica diretta gratuita sul canale YouTube di Lega Volley.

