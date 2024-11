La Domotek Volley non si ferma: 0-3 a Castellana Grotte, blindato il terzo posto!

StrettoWeb

Tutto facile per la Domotek Volley Reggio Calabria impegnata a Castellana Grotte nella sfida dell’8ª Giornata di Serie A3 di volley maschile. I reggini, sulla scia del netto successo casalingo contro Sabaudia di domenica scorsa, ottengono un altro successo importante contro una diretta concorrente per la postseason, Castellana Grotte attualmente settima in classifica.

Primo set molto combattuto nel quale i reggini inseguono restando sempre attaccati a Castellana anche quando i padroni di casa scappano sul 19-16. Nel finale Castellana si ferma a 23 e subisce la rimonta della Domotek che prima ricuce il gap fino al pareggio e poi si impone 23-25.

Secondo set dominato dalla Domotek che fa valere la superiorità del suo roster. I reggini prendono le redini del match fin dalle fasi iniziali e mantengono sempre 3-4 lunghezze di vantaggio. Castellana prova a rientrare ma si arrende 19-25 alla distanza sotto i colpi di Laganà e compagni. Errore finale su servizio.

Terzo set molto simile a quello precedente con le speranze dei baresi che si affievoliscono sempre di più, punto dopo punto, a causa delle giocate di Laganà, Lazzaretto e di qualche personale dei padroni di casa ormai rassegnati allo 0-3 arrivato sul punteggio di 19-25. Per la Domotek Volley è la 5ª vittoria in 7 partite disputate, i reggini salgono a quota 15 punti e blindano il terzo posto.

Castellana – Domotek Reggio Calabria 0-3 (23-25, 19-25, 19-25)

Castellana Grotte: Marra 4, Guglielmi, Mondello 3, Ciccolella 5, Guadagnini, Russo, Carta 10, Cappadonna 2, Buy, Didonato, Renzo 7, Iervolino, Casaro 12. All. Barbone, Ass. Valente.

Domotek Volley Reggio Calabria: De Santis, Stufano 4, Galipò, Picardo 4, Lopetrone, Esposito 1, Lamp, Murabito, Pugliatti, Laganà 23, Soncini 10, Lazzaretto 9. All. Polimeni, Ass. Dal Pozzo

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.