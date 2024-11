Domotek Volley-Napoli, Spagnol: “grande vittoria. De Santis? Fortuna che pesa poco…”

StrettoWeb

La Domotek Volley vince il suo terzo incontro in Serie A3 battendo Napoli 3-0. Buono l’ingresso dalla panchina di Marco Spagnol che analizza così la gara nel post game: “è stata una gara molto bella, secondo me abbiamo giocato molto bene, a parte il terzo set possiamo dire che la partita è stata alla nostra portata. Lo abbiamo dimostrato facendo una prestazione di livello. Siamo stati bravi soprattutto a non andare già nei momenti in cui magari eravamo in vantaggio ed era facile perdere la concentrazione. Faccio un applauso ai ragazzi, abbiamo giocato una bella partita.

Con il gruppo mi trovo bene, la società fa di tutto per farti sentire a casa. Il gruppo è molto competitivo, devi sudarti in allenamento le prestazioni in campo. Ci sono un sacco di ragazzi di valore, cosa che aggiunge valore alla squadra e ci permette di avere un sacco di risorse che ci faranno comodo nel lungo termine“.

Chiosa finale sull’abbraccio con De Santis dopo il punto nel terzo set: “siamo un bel gruppo, fatto da ottime persone: per fortuna De Santis pesa poco o non lo avrei retto (ride)“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.