Domotek Volley-Napoli, Kevin Lamp: “avevamo voglia di riscatto, voglio vincere il campionato”

La Domotek Volley Reggio Calabria supera 3-0 Napoli con un Kevin Lamp finalmente in grande spolvero. Il talento americano, attesissimo fin dalla vigilia del campionato, ha messo in mostra alcuni colpi interessanti strappando gli applausi del PalaCalafiore.

Nel post gara questa la sua analisi: “sapevamo che sarebbe stato un match complicato. Dopo la sconfitta della scorsa settimana a Campobasso volevamo tornare in campo con grande energia e far vedere che apparteniamo alla parte alta della classifica. Il mio sogno per questa stagione? Vincere il campionato. Da straniero non conosco molto delle altre squadre, degli altri giocatori ma questo è un bene perchè entro in campo in ogni match con la stessa mentalità: nessuna squadra è più forte delle altre e devo dare il mio meglio in ogni partita.

Penso che con il talento che abbiamo nel team e nello staff tecnico possiamo avere un grande successo. La squadra è veramente talentuosa e anche profonda, se c’è un giocatore che non sta giocando molto bene possiamo fare dei cambi con un altro giocatore che farà il suo dovere. Abbiamo fatto una grande partita di squadra e possiamo fare grandi cose in questa stagione.

La mia partita? Sono stato molto contento di aver giocato di più quest’oggi rispetto alle prime 3 gare. Sono rimasto paziente, avevo voglia di dimostrare al team e al mister che la fiducia in me era meritata. Sono contento della mia performance di questa sera“.

