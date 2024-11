Domotek Volley, De Santis: “contro Castellana sarà sfida speciale per me”

StrettoWeb

Saverio De Santis, libero della Domotek Volley Reggio Calabria, analizza con entusiasmo il successo contro Sabaudia: “è stata una gara combattuta – esordisce – eravamo sotto di diversi punti nel secondo set, ma con la forza del gruppo e il coraggio dei compagni siamo riusciti a ribaltarla. Abbiamo vinto contro una grande squadra, con un grande pubblico che ci ha spinto nei momenti decisivi“.

La Domotek continua la sua striscia positiva tra le mura amiche: “è una tradizione che vogliamo portare avanti – afferma De Santis – il pubblico di Reggio Calabria è il nostro sesto uomo in campo“.

Il prossimo turno vedrà la Domotek impegnata in trasferta, al sabato, contro Castellana Grotte, una sfida dal sapore particolare per De Santis: “è la squadra con cui ho giocato per 4 anni, sono arrivato che avevo 19 anni e ho fatto quattro campionati di A2 con loro. Grazie a Barbone, De Mori e Pino che mi hanno cresciuto e mi hanno trattato come un figlio. Li voglio ringraziare“.

Nonostante il legame affettivo, De Santis è concentrato sulla partita: “Castellana è una squadra storica, che ha puntato su un progetto giovani. Troveremo una squadra molto giovane, con qualche giocatore importante come Casaro, Zornetta e Marra. Sarà una bella partita“.

La classifica si fa interessante, ma De Santis predica calma: “siamo in una buona posizione, ma non dobbiamo guardare la classifica. Guardiamo partita dopo partita e poi a dicembre vedremo in che posizione ci troviamo“.

Un De Santis carico e motivato, pronto a dare battaglia con la sua Domotek. La sfida contro Castellana Grotte si preannuncia emozionante, non solo per la classifica, ma anche per il passato del libero reggino.

