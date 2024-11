Domotek Volley, la carica di De Santis: “finalmente si torna in casa, vogliamo dare un’altra gioia ai tifosi”

StrettoWeb

Domenica 24 novembre, alle ore 16:00, la Domotek Volley Reggio Calabria torna al PalaCalafiore per affrontare il Vidua Viridex Sabaudia. In vista del match, abbiamo raccolto le parole del libero Saverio De Santis.

“Contro Sorrento, formazione prima in classifica, abbiamo disputato una buona partita di squadra, ma ci è mancato quel dettaglio in più per portare a casa almeno un set”, ammette De Santis. “Ora ci stiamo allenando duramente per riscattarci e regalare un’altra gioia al pubblico di Reggio Calabria. Vogliamo sorprendere in questo campionato”.

La sfida domenicale rappresenta una ghiotta operazione aggancio per gli amaranto di Mister Polimeni. Il libero analizza poi i prossimi avversari: “Il Sabaudia è una squadra forte, con 12 punti in classifica conquistati sul campo. Sono un avversario ostico, con una buona difesa, due belle bande e un libero che difende tanto. Dovremo combattere e dare il 110% tutti”.

De Santis si sofferma sull’importanza di tornare a giocare in casa: “Finalmente torniamo al PalaCalafiore! Ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni, nonostante l’orario insolito. 2000 persone sono tante, e in un palazzetto come il nostro si fanno sentire. Vogliamo che diventi una bolgia, come nelle scorse partite giocate e vinte contro Lagonegro e Napoli”.

Il libero conclude con un appello ai tifosi: “Speriamo di alimentare l’entusiasmo con vittorie e belle prestazioni. Il nostro pubblico è il più numeroso del campionato per dati e scenario, un traguardo che ci riempie di soddisfazione. Vi aspettiamo domenica alle 16:00!”.

