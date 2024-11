Dominga Pizzi e Graziano Tomarchio: un binomio di successo per il Premio “Piaceri & Sapori”

StrettoWeb

Di Nicoletta Toselli – Reggio Calabria si prepara a vivere un’altra emozionante edizione, la terza, del Premio “Piaceri & Sapori”, un evento che celebra l’eccellenza enogastronomica calabrese e siciliana. In programma per domenica 1 dicembre 2024, a partire dalle ore 18:00 presso Villa Blanche, la manifestazione si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati del gusto e per tutti coloro che desiderano scoprire le eccellenze del territorio.

Dominga Pizzi, la talentuosa giornalista che da anni conduce con maestria la serata, sarà ancora una volta la padrona di casa di questo evento. La sua professionalità, la sua passione per il buon cibo e la sua capacità di coinvolgere il pubblico sono elementi fondamentali per il successo del Premio. La sua voce, calda e avvolgente, guiderà gli ospiti in un viaggio sensoriale alla scoperta dei sapori autentici della nostra terra.

Graziano Tomarchio, ideatore e organizzatore del Premio, ha voluto creare un evento che fosse non solo una semplice premiazione, ma un vero e proprio momento di aggregazione e valorizzazione del territorio. Grazie alla sua visione e alla sua determinazione, il Premio “Piaceri & Sapori” è diventato in pochi anni uno dei più importanti riconoscimenti nel settore enogastronomico calabrese e siciliano.

La sinergia tra Dominga Pizzi e Graziano Tomarchio è un elemento chiave del successo del Premio. La giornalista, con la sua esperienza e la sua capacità comunicativa, riesce a valorizzare al meglio il lavoro di tutti i protagonisti dell’evento, dai produttori ai ristoratori, dagli chef agli artigiani del gusto. Tomarchio, invece, con la sua passione e la sua conoscenza del territorio, garantisce che il Premio sia sempre all’avanguardia e in linea con le ultime tendenze del settore.

Il Premio “Piaceri & Sapori” è molto più di una semplice premiazione. È un’occasione per celebrare l’eccellenza, per valorizzare il lavoro di chi ogni giorno si impegna per offrire prodotti di qualità e per promuovere la cultura del cibo sano e genuino. È un momento di incontro e di confronto tra produttori, ristoratori, chef, giornalisti e appassionati del gusto, un’opportunità per creare nuove sinergie e per far il conoscere al grande pubblico le eccellenze del nostro territorio. Non perdere l’appuntamento! Se sei un appassionato di enogastronomia, non puoi mancare a questa importante manifestazione. Il Premio “Piaceri & Sapori” è un’occasione unica per assaggiare le specialità locali, incontrare i produttori e scoprire le ultime novità del settore.

