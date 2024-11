“Disabilità – Lo Stato dell’Arte a Catania”: l’incontro in terra etnea

StrettoWeb

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, le associazioni e le cooperative del territorio catanese invitano cittadini, istituzioni e operatori del settore all’iniziativa “Disabilità: Lo Stato dell’Arte a Catania”, alle ore 9:30 presso la Città dei Ragazzi, in via Gramignani n. 128. Promossa dall’Associazione Un Futuro per l’Autismo, dall’Associazione AutismoOltre, dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, dall’ Associazione Città dei Ragazzi, dalla cooperativa Villaggio del Magnificat e dalla cooperativa Un Altro Modo, l’iniziativa mira a creare uno spazio di riflessione e confronto sul tema della disabilità nella città di Catania.

Il dibattito si concentrerà sull’analisi dello stato attuale dei servizi e delle risorse a disposizione delle persone con disabilità, mettendo in evidenza le lacune e le difficoltà che ancora ostacolano una piena inclusione. Le realtà partecipanti si confronteranno per individuare soluzioni concrete e tracciare strategie innovative per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità.

L’incontro si propone come un’occasione importante per dare voce a chi opera ogni giorno sul campo e per sensibilizzare la cittadinanza su un tema che riguarda da vicino il benessere della collettività.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

