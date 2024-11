Danni a Stromboli a causa del maltempo, abitanti in piazza per chiedere interventi

StrettoWeb

Una manifestazione è stata indetta per giovedì 14 novembre dalla popolazione di Stromboli e del borgo di Ginostra per protestare contro “la grave situazione di rischio idrogeologico e di pericolo incombente per l’incolumità degli abitanti”. Gli organizzatori dell’iniziativa, che si svolgerà in piazza San Vincenzo a partire dalle 10, chiedono “la presenza della protezione civile nazionale o personale qualificato e mezzi idonei sull’isola per tutto il periodo invernale; la dichiarazione di emergenza nazionale; chiarimenti al Sindaco, nella sua qualità di Responsabile della Protezione Civile Locale, circa le iniziative per affrontare con immediatezza la situazione ed il sostegno alla popolazione dopo le alluvioni che hanno colpito l’isola“.

“L’alluvione del 12 agosto 2022, verosimilmente conseguenza dell’incendio del maggio precedente – si legge in una nota – ha determinato importanti modifiche del territorio e una progressiva fragilità della montagna“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.