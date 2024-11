Tagli agli enti locali, Musolino: “governo come garantirà ripresa se rallenta Pnrr?”

StrettoWeb

“Da un lato la maggioranza vara la sbandierata autonomia, dall’altro, con la legge di bilancio, taglia i trasferimenti agli enti locali. Meno 77 milioni di euro nel triennio è un definanziamento insostenibile per comuni e regioni. E, ancora una volta, a soffrire di più saranno i cittadini del Sud“. È quanto dichiarato dal senatore di Italia Viva Dafne Musolino, responsabile Pnrr del partito.

“Le amministrazioni locali – aggiunge – sono già in difficoltà nell’attuazione del Piano, tanto che lo stato di avanzamento sta subendo ritardi. Il Pnrr è il nostro principale volano di crescita, in questo modo rischiamo di innescare un circolo perverso. Le ipotesi di ulteriori rimodulazioni del Piano, legate all’impossibilità di portare a termine alcune opere come, guarda un po’ il caso, la Salerno-Reggio Calabria, sono molto preoccupanti. Come pensa il governo di garantire la ripresa se taglia gli investimenti e rallenta il Pnrr?“.

