Il Crotone mette il turbo, il Catania si sveglia tardi: allo Scida è 3-2 con brivido finale

Un tempo per parte, tanti gol ed emozioni, brividi finali. Questa è Crotone-Catania, che finisce 3-2. Così i pitagorici si rilanciano mentre gli etnei entrano in una spirale negativa che ora mette fortemente in discussione l’obiettivo promozione.

Il Crotone la sblocca quasi subito, mostrandosi letale, cinico e preciso, sfruttando al massimo le occasioni create. Azione personale di Silva all’8′, per l’1-0. Il Catania prova a reagire ma è frastornato, il Crotone ne approfitta per sfiorare il raddoppio (ancora con Silva), che poi arriva, con Gomez, che infila il portiere in diagonale dopo scambio con Silva. Il tris è a ridosso dell’intervallo, con una punizione di Giron che fissa il risultato sul 3-0. Da una parte un Crotone travolgente, dall’altra un Catania disastroso.

La squadra di Toscano si sveglia tardi, nella ripresa, ma non basta. Entra Montalto per Quaini e la manovra offensiva si ravviva. Ci provano proprio Montalto, Jimenez e Lunetta nel primo quarto d’ora, ma il gol arriva al 72′ con Stoppa. E’ il gol che accende ancora di più gli etnei, i quali trovano il 3-2 con un’autorete di Giron. Il finale, così, è folle, con il Catania a un passo dal pari con Stoppa prima e con Montalto poi. E’ un assedio ma, dopo 6 minuti di recupero e una chance di D’Alterio, alla fine finisce 3-2.

Risultati Serie C girone C, 14ª giornata

Casertana-Monopoli 0-0

Trapani-Cavese 1-0

Latina-Sorrento 2-0

Picerno-Benevento 1-0

Potenza-Avellino 0-0

Foggia-Juventus U23 1-0

Messina-Giugliano 1-0

Crotone-Catania 3-2

Taranto-Cerignola (lunedì 11 novembre ore 20.30)

Turris-Altamura (lunedì 11 novembre ore 20.30)

Classifica Serie C

Benevento 29

Cerignola 25

Monopoli 24

Avellino 23

Giugliano 23

Potenza 22

Picerno 21

Trapani 21

Catania 20

Sorrento 20

Crotone 19

Cavese 17

Altamura 15

Casertana 14

Latina 14

Foggia 13

Turris 13

ACR Messina 13

Juventus U23 7

Taranto 6 (-4)

Prossimo turno Serie C girone C (15ª giornata)

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre

Catania-Trapani

Foggia-Casertana

Juventus U23-Turris

Giugliano-Potenza

Sorrento-Picerno

Altamura-Messina

Benevento-Avellino

Cavese-Taranto

Latina-Crotone

