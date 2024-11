Crisi del Movimento 5 Stelle: “basta con i Vaffa, il Pd ci sta fagocitando”

StrettoWeb

Grande tensione in vista dell’assemblea costituente del Movimento 5 Stelle che si terrà nel fine settimana a Roma. Le elezioni regionali in Liguria, Umbria ed Emilia Romagna hanno mostrato un partito in netta crisi di idee e consenso. “Se il percorso fatto fin qui verrà messo in discussione ne trarrò le conseguenze, come è giusto”, afferma l’ex premier Giuseppe Conte a Rainews 24. “Anche le alleanze rientrano nell’ambito del processo costituente: la nostra collocazione e le alleanze. E’ giusto che la comunità degli iscritti faccia sentire la sua voce e sia chiamata a decidere”, rimarca Conte.

“Basta con la logica del Vaffa

“Il problema del ‘Vaffa’ è che non possiamo più riproporre la logica del ‘Vaffa’ dopo aver assunto la responsabilità di governo nazionale, sui territori, a livello regionale, a livello locale, comunale. Oggi deve prevalere la logica di misure specifiche, adeguate ai bisogni dei cittadini” con “soluzioni concrete per migliorare la loro qualità di vita”, evidenzia Conte.

Appendino: “il Pd ci sta fagocitando”

L’ex sindaco di Torino, Chiara Appendino, è netta: “la mancanza di un’identità forte sta facendo disperdere il nostro vento nelle vele del Partito Democratico. In questo sciagurato schema ci stanno fagocitando e siamo diventati il socio minoritario, quando va bene. Al di là dei tatticismi e delle geometrie politiche, dobbiamo ritrovare noi stessi”.

