Cosenza, cittadini scendono in piazza: “chiediamo di poterci curare bene”

StrettoWeb

“Servizi sul territorio e strutture efficienti“. È questo quanto chiedono i tanti cittadini che stamani sono scesi in piazza a Cosenza per manifestare a favore di una sanità pubblica migliore. All’iniziativa “Prima la salute“, organizzata dal Comitato per la sanità pubblica, hanno partecipato sigle sindacali, sindaci della provincia, associazioni ed esponenti della politica regionale del centrosinistra. Il corteo ha attraversato la città di Cosenza per giungere dinanzi l’ospedale dell’Annunziata.

“La cosa assurda – ha detto una cittadina presente – è che qui non abbiamo i servizi, poi vado negli ospedali del Nord e trovi solo medici calabresi. Chiaramente c’è qualcosa che non funziona. A noi cittadini non interessa dove si fa l’ospedale, vogliamo solo poterci curare bene”.

“La politica regionale – ha dichiarato Gianfranco Trotta Cgil Calabria presente alla manifestazione – deve smettere di essere autoreferenziale e ascoltare le esigenze e le proposte che gli arrivano dal territorio. C’è bisogno per del piano industriale della sanità calabrese che manca”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.