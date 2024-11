Corruzione, assolto l’ex governatore Crocetta e l’assessore del comune di Messina Finocchiaro

StrettoWeb

I giudici della terza sezione del tribunale di Palermo hanno assolto l’ex governatore siciliano Rosario Crocetta dall’accusa di corruzione. Assolti anche l’armatore Ettore Morace e l’ex collaboratore di Crocetta Massimo Finocchiaro, attuale assessore del comune di Messina. Per l’ex presidente della Regione era stata chiesta una condanna a sette anni di carcere, mentre per Morace e Finocchiaro erano stati richiesti sei anni e sei mesi ciascuno.

La soddisfazione di Finocchiaro

“Ecco, la luce di questa mattina, dissolve e porta via “l’oscurità” di una bruttissima storia che mi ha riservato un gran bel lieto fine. Ringrazio tutta la mia famiglia, i miei fratelli e in particolare i miei figli e mia moglie, perché hanno saputo gestire le mie tensioni mantenendo quel composto e rigoroso “silenzio” che il caso richiedeva”, è quanto afferma Massimo Finocchiaro. “Ringrazio i miei avvocati, e in particolare Nunzio Rosso (non me ne voglia l’avvocato Montalbano del foro di Palermo e il collega Li Vecchi), che ci ha creduto da subito e come un fratello, si è studiato ogni singola riga di una quantità indecifrabile di documenti.

Ringrazio il Presidente La Cascia e l’intero collegio giudicante per aver valutato con attenzione e con coscienza ogni elemento utile a poter finalmente affermare l’assoluzione nella sua più ampia formula. Ringrazio il mio Sindaco, il mio amico, Federico Basile Sindaco di Messina, che mi ha sostenuto come pochi (ma era preoccupato anche lui come me), e per non darmi il tempo di fermarmi a riflettere mi ha caricato di ulteriore lavoro e responsabilità anche nei momenti con criticità “100”. Ringrazio Cateno De Luca , col quale, necessariamente, più volte, ci siamo confrontati sul fatto e neanche per un solo attimo ha manifestato perplessità, anzi, mi ha incoraggiato ad andare avanti a testa alta dicendomi, “sii fiducioso, ti finirà come me, verrai assolto”, e così è stato caro Cateno“, sottolinea Finocchiaro.

“Ringrazio tutti i miei colleghi, i miei amici e tutte le persone che, con il loro affetto mi hanno dato la forza per affrontare questi 7 lunghi anni da incubo. Consentitemi un abbraccio particolare per Liana Cannata, Valeria Asquini e Mariagrazia Interdonato (e Fabio Bassetti ) che nelle ultime settimane, tra uno sguardo perplesso, una risata una videochiamata e un “finiscilaaaa” … hanno lavorato con me gomito a gomito per definire molti dettagli dell’organizzazione del Natale 2024. E infine abbraccio il mio amico Rosario Crocetta, il mio Presidente, una persona perbene, che con me e come me è stato catapultato in questa assurda vicenda che oggi, fortunatamente, si conclude nel più corretto dei modi. Assolti“, conclude Finocchiaro.

