Il Consorzio Olio di Calabria promuove i “Giorni dell’Olio Evo Experience”

StrettoWeb

Nuova tappa per “I giorni dell’olio – Evo experience”, organizzato dal Consorzio Olio di Calabria IGP che prevede un calendario di degustazioni dell’olio calabrese ad Indicazione Geografica Protetta nei frantoi e altre location. Mercoledì scorso appuntamento importante presso l’Azienda Agricola Eredi “Tito Albani” a Roccabernarda.

Il Presidente del Consorzio Olio di Calabria Igp, Massimino Magliocchi, ha aperto la degustazione di olio calabrese in una cornice naturale eccezionale. Durante le visite guidate, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare i frantoi, conoscere da vicino il processo di produzione dell’olio e incontrare i produttori. Queste visite forniscono un approfondimento sulle tecniche di raccolta delle olive, la spremitura e la conservazione dell’olio. Le degustazioni sono condotte da esperti del settore che illustrano le caratteristiche organolettiche dell’Olio di Calabria Igp.

I partecipanti imparano a riconoscere i diversi profili sensoriali dell’olio, scoprendo le note di fruttato, amaro e piccante che rendono unico l’olio calabrese. In parallelo, sono stati organizzati workshop educativi per sensibilizzare i partecipanti sui benefici per la salute dell’olio extravergine di oliva e sul suo utilizzo in cucina. I workshop includono anche dimostrazioni culinarie e ricette tradizionali della cucina calabrese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.