Conia a nome dei sindaci della Piana chiede dignità per i tirocinanti in mobilità

“Durante l’ultima assemblea di “Città degli Ulivi”, in merito all’annosa situazione dei tirocinanti, si sono registrati numerosi interventi. I sindaci hanno ribadito che sulla questione si debba avviare una seria riflessione e quindi agire tempestivamente, in direzione di nuovi percorsi occupazionali e di stabilizzazione, nel rispetto della piena dignità di questi lavoratori”. E’ quanto afferma per l’Assemblea dei sindaci della Piana, il Presidente Michele Conia. “E’ preciso dovere di chiunque abbia ruoli e responsabilità istituzionali fare il possibile per risolvere un problema che riguarda migliaia di persone che prestano servizio nei Comuni ed in altri Enti. I tirocinanti ormai sono pienamente inseriti nei contesti lavorativi delle strutture alle quali sono assegnati e offrono un prezioso contributo per il funzionamento degli uffici e nell’erogazione dei servizi, anche grazie alla competenza acquisita in questi anni. Le recenti scelte di indirizzo, relativamente ai tirocinanti che abbiano compiuto 60 anni, rischiano di penalizzare questa categoria di lavoratori, che aspettano forme adeguate e dignitose di contrattualizzazione o una definitiva stabilizzazione o, quanto meno, la possibilità di scegliere se proseguire o fuoriuscire dal bacino”, rimarca Conia.

“La scelta adottata colpirebbe lavoratori con decenni di esperienza e sacrifici alle spalle, che hanno sostenuto negli ultimi anni i nostri Comuni, offrendo un contributo determinante per l’espletamento di servizi essenziali e dimostrando ogni giorno dedizione e professionalità. La decisione appare non rispettosa del valore che hanno apportato alle comunità locali e per questo auspichiamo che si possano trovare altre soluzioni alternative che possano agevolare chi abbia la volontà di continuare il proprio percorso professionale“, conclude Conia.

