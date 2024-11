Elezioni USA: e se la First Lady fosse… Lory Del Santo? Il retroscena sulla love story con Trump

StrettoWeb

C’è una realtà temporale in cui Lory Del Santo è già stata e si appresta a ritornare First Lady degli Stati Uniti d’America al fianco di Donald Trump. Nella nostra ”linea temporale’ al fianco del Tycoon, nuovo presidente USA dopo le elezioni del 5 novembre, c’è la tanto discussa Melania, che ha già ricoperto il ruolo di First Lady nella prima presidenza Trump. Il tutto a causa di una chiamata… che non è mai arrivata.

Intervistata a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, Lory Del Santo ha raccontato della sua love story con Donald Trump. “Lui mi voleva veramente, si è speso, non ha aspettato che io lo chiamassi, è venuto dov’ero“, ha spiegato l’attrice italiana raccontando del loro incontro in ascensore alla Trump Tower di New York. Il Tycoon rimase ammaliato dalla sua bellezza al punto da chiederle il numero di telefono e, successivamente, i due si incontrarono passando del tempo insieme.

Al ritorno di Lory Del Santo in Italia, però, le due strade si divisero e l’attrice italiana decise di non richiamarlo. “Le porte erano aperte – ha spiegato Del Santo – ma non l’ho voluto io. Oggi invece mi fidanzerei subito con Donald Trump perché lui è uno che lavora, io amo lavorare, sarei impegnata“.

Nel corso della trasmissione l’attrice ha definito il neoeletto presidente “morbidone” e “gradevole”. “A me piacciono gli uomini così ‘pancettosi’“, ha detto. “Io penso – ha continuato – che si vede quello che uno fa nella vita, che cosa deve dimostrare Trump a 80 anni? Nella sua lunga vita ha dimostrato di avere carisma“.

Quando le chiedono di immaginare come sarebbe stato un suo eventuale risveglio nei panni della nuova first lady, Lory Del santo non ha dubbi: “come Melania avrei scelto di indossare un talleur, attillato però. Credo che Melania abbia scelto l’abito giusto, neanche colorato, per non essere notata“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.