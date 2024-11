StrettoWeb

Cosoleto, cittadina in provincia di Reggio Calabria, ha già il sindaco ad urne aperte. L’unico candidato, Angelo Surace, ha battuto il quorum del 40% e torna a guidare il comune dove era già stato sindaco dal 2008 al 2013. Si attendono gli spogli per capire gli eletti in consiglio comunale della lista “Punto e capo“.

Il comune di Cosoleto era stato sciolto per infiltrazioni mafiose dopo gli arresti avvenuti con l’inchiesta Propaggine nel 2022.

