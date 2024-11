Commemorazione dei Defunti a Messina, celebrata la Santa Messa al Gran Camposanto | FOTO

StrettoWeb

Celebrazione della Santa Messa al Gran Camposanto di Messina per la Commemorazione dei Defunti presieduta da Monsignor Cesare Di Pietro. “Oggi questa messa per i nostri cari defunti sancisce una rinascita perché è la prima celebrata dopo il periodo di isolamento dovuto alla pandemia di Covid-19, ed è stato un momento importante di raccoglimento per la nostra comunità che ha onorato la memoria dei nostri cari defunti, rappresentando un‘opportunità di profonda riflessione e rinnovata speranza per la nostra comunità“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Ringrazio tutti per aver condiviso insieme questo momento toccante di affetto e rispetto verso i nostri cari, che vivono sempre nei nostri cuori”, rimarca Basile. La cerimonia è proseguita con l’apposizione di una corona d’alloro alla stele dei caduti della polizia municipale del terremoto del 1908.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.