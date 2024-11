Commemorazione dei Defunti al Cimitero di Taormina | FOTO

StrettoWeb

“Questa mattina, al cimitero di Taormina, ho partecipato alla celebrazione della Santa Messa officiata da Padre Lupo’, un momento importante di raccoglimento per onorare la memoria dei nostri cari defunti”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Come amministrazione, abbiamo dato il massimo per rendere accoglienti i cimiteri cittadini, consapevoli dell’importanza di garantire un luogo decoroso e curato per il ricordo dei nostri cari“, rimarca De Luca.

“È stato un momento toccante, in cui abbiamo potuto ritrovarci come comunità per onorare chi ha lasciato un segno nelle nostre vite. Ringrazio tutti i presenti per aver condiviso insieme questo gesto di affetto e rispetto, perché il ricordo di chi non è più con noi rimanga sempre vivo nei nostri cuori”, conclude De Luca.

