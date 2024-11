Clamoroso incidente tra due volanti della Polizia, muore agente-rugbista di 32 anni | FOTO SHOCK

StrettoWeb

Un clamoroso incidente si è verificato alle 5 di questa mattina tra due volanti della polizia nel quartiere Monte Mario a Roma. Un poliziotto di 32 anni è morto e altri due colleghi sono rimasti feriti. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la viabilità in zona. Da una prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto tra un’auto del distretto di polizia Primavalle e una del servizio Volanti. Alla guida della volante del commissariato c’era una agente, rimasta ferita, il poliziotto deceduto e un fermato. L’altra volante si stava, invece, recando sul luogo di una rissa. Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso i rilievi della polizia locale. Nel violento impatto una delle due volanti coinvolte nell’incidente avvenuto all’alba a Roma, si è ribaltata.

Schianto tra volanti: vittima era poliziotto rugbista

Era in servizio al commissariato Primavalle Amar Kudin, il poliziotto morto nella notte a Roma nello schianto fra volanti. Nato in Croazia, era arrivato giovanissimo in Italia dove a Treviso aveva scoperto il rugby. Attualmente giocava nel Civitavecchia Rugby, in passato aveva militato anche nelle Fiamme Oro.

Agente morto in scontro tra volanti, Mosap: “vicini ai colleghi”

Fabio Conestà, segretario generale del Mosap, movimento sindacale autonomo di polizia, che esprime la vicinanza ai colleghi e alla famiglia del giovane agente e annuncia che il sindacato è pronto “a sostenere qualsiasi iniziativa la questura di Roma voglia intraprendere”. “La dinamica ancora non è chiara, ma pare che la vettura che si recava a sedare a una rissa, si sia scontrata con quella di altri colleghi che trasportavano un fermato” riferisce il sindacalista. Quello che è certo è che “lo scontro è stato violentissimo, il collega è morto sul colpo, mentre gli altri colleghi che erano con lui sono ricoveratI in gravi condizioni“.

Piantedosi: “dolore per la morte del poliziotto a Roma”

“Provo un forte, sincero dolore per la morte, questa mattina, dell’agente di polizia rimasto coinvolto nel gravissimo incidente a Roma. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia ed auguro pronta guarigione agli altri operatori della Polizia di Stato rimasti feriti“. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Poliziotto morto a Roma, Pisani al commissariato Primavalle

Il capo della Polizia – direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani e il questore di Roma, Roberto Massucci, stamattina si sono recati presso il Reparto volanti della questura di Roma e al commissariato Primavalle per manifestare la propria vicinanza ai colleghi del giovane Poliziotto scomparso nell’adempimento del proprio dovere. “In questo momento di profondo dolore – fa sapere la Polizia – il prefetto Pisani ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia di Amar Kudin, la cui perdita addolora tutta la Polizia di Stato”.

