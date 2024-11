Cinquefrondi, proclamato il sindaco dei ragazzi

StrettoWeb

Giovedì 14 novembre si è svolta l’elezione del sindaco dei ragazzi del Comune di Cinquefrondi, un’iniziativa che, da diversi anni, ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani studenti sulla cittadinanza attiva e sull’importanza del voto. Oggi, martedì 19 novembre, la proclamazione ufficiale del giovane sindaco, Matteo Lamanna, presso la sala consiliare del Comune di Cinquefrondi. Ad aprire i lavori della giornata l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Roberta Manfrida, che sottolinea il valore educativo dell’iniziativa, come momento di crescita per i ragazzi e come segno tangibile di un forte legame tra la scuola e l’amministrazione. Il Dirigente Scolastico, Dario Intorre, esprime sincera gratitudine all’Amministrazione Comunale per la continua collaborazione che vede i due enti uniti nell’educare gli studenti alla legalità e alla partecipazione civica.

Il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, ringrazia la scuola e gli studenti per aver aderito a questo importante progetto, che non rappresenta solo un atto formale, ma anche un’espressione di determinazione e coraggio. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituito ufficialmente nel 2016, è ormai una realtà consolidata e un esempio concreto di educazione civica e partecipazione attiva. Il Sindaco invita i ragazzi, cuore pulsante della comunità, a rendere sempre più operativo questo progetto, al fine di avvicinare i giovani alla vita politica e amministrativa del comune.

“Indossare questa fascia non è un gioco, ma un onore e una grande responsabilità. A volte è un peso, un dolore, forse un pianto, ma giornate come oggi fanno sì che la fascia diventi simbolo di orgoglio e bellezza”, afferma Conia durante la proclamazione. Il primo cittadino invita poi i nuovi eletti a partecipare alle future sedute del Consiglio Comunale e, durante il periodo natalizio, quando non saranno impegnati nelle attività scolastiche, a trascorrere un po’ di tempo in Comune insieme agli altri assessori per scoprire la vera natura dei loro ruoli. Dopo i dovuti giuramenti, l’iniziativa si conclude nella stanza del Sindaco, il quale esorta gli studenti a riscoprire le ricchezze della comunità, con la speranza che questo ruolo rappresenti solo il primo passo in un futuro impegno politico.

