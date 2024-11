Dalla Cina a Rosarno: il nuovo traguardo della scuola “Piria”, un Ponte tra Oriente e Occidente

StrettoWeb

Attivo da 4 anni, il Liceo Linguistico dell’IIS “Raffaele Piria” di Rosarno sta maturando i propri frutti nel campo della multiculturalità e dello studio delle lingue straniere, una delle tematiche fondamentali sulla quale attualmente la Commissione Europea sta centrando il suo interesse, il cui obiettivo primario consiste nel rafforzamento dell’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura.

Ed è seguendo questa scia che alla città rosarnese, ma anche ai paesi limitrofi della Piana di Gioia Tauro, la Dirigente prof.ssa Mariarosaria Russo e lo staff di lingue, assieme alla responsabile del Liceo Linguistico, la docente di inglese Mattia Milea, ampliando l’offerta formativa, ha volutamente dato forma a un settore che vanta già un cospicuo numero di iscritti, affascinati dallo studio delle lingue straniere – inglese, spagnolo e cinese – e dalla cultura, facendo del motto europeo “The more languages you know, the more you are a person – Più lingue conosci, più persone sei”, il punto di forza della stessa scuola.

A piccoli passi, step by step, la DS Russo ha costruito una Babele in cui la diversità traccia l’identikit dell’unicità di ogni studente. Ed è così che, di recente, a partire dall’8 novembre 2024, dirigente, docenti e discenti annunciano con viva partecipazione la realizzazione di un ulteriore traguardo del Piria di Rosarno, sede in cui sarà possibile sostenere l’esame di certificazione HSK di lingua cinese nei sei livelli stabiliti dall’ex Hanban, Istituto Confucio.

Difatti, essere stati riconosciuti come centro esami HSK Pacific Language Institute da parte del Centre for Language Education and Cooperation, aula distaccata (分 考场) è un privilegio, in quanto si paventa un’opportunità di aggregazione con altri istituti, che potranno indicare la scuola come sede di certificazione, e di coinvolgimento di studenti e studentesse di cinese e di chiunque abbia in progetto di sostenere l’esame HSK, che si svolgerà sotto la supervisione del prof. Alessandro Costanza, gestore del portale Hanban dell’esame HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), unico esame di lingua cinese riconosciuto a livello internazionale, redatto e corretto dal dipartimento del Ministero dell’Istruzione Cinese, una certificazione suddivisa in 6 livelli di competenza: HSK 1 (A1 – 150 caratteri), HSK 2 (A2 – 300 caratteri), HSK 3 (B1-600 caratteri), HSK 4 (B2 – 1200 caratteri), HSK 5 (C1 – 2500 caratteri), HSK 6 (C2 – 5000 caratteri).

Altri progetti si profilano all’orizzonte del ventaglio formativo del Piria, che, come ribadisce la preside Russo, traduce in azione le parole di Confucio: “Studia il passato se vuoi prevedere il futuro”.

