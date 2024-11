Ciclista di Reggio Calabria muore travolto da camion dei rifiuti

StrettoWeb

Un incidente mortale si è verificato questa mattina intorno alle 11.30 a Bologna, in zona Savena. Un ciclista di 64 anni, Antonio Cavallaro, è stato investito da un camion della raccolta rifiuti. L’investimento è avvenuto in via Toscana angolo Foscherara. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la polizia locale, con quattro pattuglie, per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

La vittima era nata a Siderno, in provincia di Reggio Calabria ma residente a Bologna. Secondo i rilievi della Polizia Locale, tutt’ora in corso, il camion stava percorrendo via Toscana, in direzione centro, e nello svoltare a destra in via Foscherara ha colpito il 64enne in bicicletta, che si trovava alla sua destra. La strada è stata riaperta.

