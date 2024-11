Cessate il fuoco in Libano, Netanyahu e Biden: “sì alla tregua”. Gli Usa: “fare lo stesso a Gaza”

StrettoWeb

Da mercoledì mattina alle 10 ora locale, le 9 in Italia, ufficiale il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. “Ho parlato con il premier di Israele e con quello del Libano e posso annunciare la tregua”. Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca. “A Hezbollah o quel che resta non sarà consentito di minacciare più la sicurezza di Israele”. Biden ha poi precisato che “non ci saranno truppe americane nel sud del Libano. Anche a Gaza serve una tregua urgente, la popolazione civile sta vivendo un inferno”. Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca sottolineando che “l’unica via verso il cessate il fuoco è la liberazione degli ostaggi” nella mani di Hamas.

Nei prossimi giorni gli Stati Uniti “lanceranno una nuova iniziativa insieme a Turchia, Egitto, Qatar, Israele e altri Paesi per raggiungere il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas”. Lo ha annunciato Joe Biden alla Casa Bianca

“Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e lo ha ringraziato per il coinvolgimento degli Stati Uniti nell’ottenimento dell’accordo di cessate il fuoco in Libano e per l’intesa che Israele manterrà la libertà d’azione nei suoi territori”, lo riferisce una nota dell’Ufficio del primo ministro.

Le parole di Netanyahu

“Se Hezbollah viola l’accordo e tenta di armarsi, colpiremo. Se tenta di ricostruire infrastrutture terroristiche vicino al confine, se lancia razzi, se scava tunnel, colpiremo”, ha detto il premier Netanyahu nel discorso alla nazione. “Perché fare una tregua adesso? Per tre motivi: bisogna concentrarsi sulla minaccia iraniana; rinnovare le forze e i rifornimenti di armi; separare i fronti e isolare Hamas”, ha aggiunto Netanyahu, senza precisare la durata dell’intesa (“dipenderà da ciò che succederà sul terreno”) ma che dovrebbe essere di 60 giorni. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken in conferenza stampa a conclusione del G7 Esteri a Fiuggi ha affermato che l’accordo aiuterà a raggiungere la fine della guerra anche a Gaza.

