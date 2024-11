Cateno De Luca interviene sulla Nadefr: “la Regione Siciliana onori gli impegni”

StrettoWeb

“Credo che un buon padre di famiglia sia colui che onora le proprie cambiali ed i propri debiti. Su questo aspetto, purtroppo, la Regione Siciliana continua a dare un pessimo esempio. Nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza di questo governo, infatti, non viene fatto alcun cenno a una serie di questioni incresciose e che riguardano fondi extra regionali fondamentali che incidono direttamente su quei fattori endogeni di sviluppo economico sociale che possono determinare la nostra crescita o decrescita. Ho voluto portare all’ attenzione dell’assessore Dagnino l’articolo 59 della legge regionale 2/2023, prima legge di stabilità del governo Schifani, un punto fondamentale che non può essere ignorato”, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

“Questo articolo stabilisce che gli interventi previsti dalla legislazione regionale, ma non ancora attuati a valere su risorse extraregionali 2014-2020 (europei e statali), trovano copertura finanziaria all’interno della nuova programmazione 2021-2027 o tramite riprogrammazioni delle risorse 2014-2020, in coerenza con le finalità del programma. La realtà, però, è ben diversa: ci sono una miriade di “cambiali” firmate in passato e mai onorate, che costituiscono un vincolo sulle risorse future, e che continuano a essere ignorate nei documenti di programmazione economica”, rimarca De Luca.

“Ci sono sindaci che, pur avendo aggiudicato lavori essenziali e sottoscritto i contratti con le imprese, non hanno potuto procedere con la consegna dei lavori. La ragione? La copertura finanziaria, promossa e garantita inizialmente, è venuta meno nel frattempo, lasciando progetti cruciali sospesi e comuni in grande difficoltà. Questo scenario non solo frena lo sviluppo, ma mina la fiducia verso le istituzioni che dovrebbero sostenere il territorio e i suoi cittadini. Continuate a programmare senza considerare gli impegni che avete assunto e quelli che avete imposto ad altri con le risorse già spese per dare avvio alla programmazione e alla realizzazione di un parco progetti. Questo comportamento solleva una domanda inevitabile: quale affidabilità può dimostrare la Regione Siciliana in queste condizioni nei confronti del mondo delle imprese e degli enti locali?“, prosegue De Luca.

“La performance della Regione Siciliana, rispetto ad altre regioni europee con pari accesso ai fondi europei, è deludente. La nostra crescita è limitata, e infatti ci collochiamo tra le ultime regioni d’Europa in termini di sviluppo socio economico. Prima di puntare a traguardi ambiziosi, dobbiamo prendere coscienza del contesto che abbiamo ereditato. Non intendo avviare una disquisizione politica sulle responsabilità passate; tuttavia, riconosco in lei, assessore Dagnino, un pragmatismo che è frutto della sua non appartenenza alla politica e per questo la invito a mettere in atto questo pragmatismo, perché attraverso di esso possiamo correggere molte storture e consentire all’intero sistema di funzionare meglio”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.