Catanzaro-Viola, Cadeo: “la partita che ci serviva dopo quanto successo. Rimonta clamorosa”

Emozionato e soddisfatto, coach Giulio Cadeo commenta la decima vittoria consecutiva della Redel Viola, arrivata al termine di un derby contro Catanzaro ricco di emozioni e colpi di scena.

“Era la partita che serviva, con la trama che serviva dopo tutti gli accadimenti extrampo“, esordisce Cadeo. “Sotto di tanti punti, con l’eco di quanto accaduto fuori dal campo e l’assenza di Ivanaj, la squadra ha saputo reagire con una rimonta clamorosa. Una partita difficile da decifrare, ma ho sempre visto i ragazzi sereni in allenamento. Forse è stato un modo inconscio per affrontare la situazione, ma in campo all’inizio eravamo disuniti. Poi, per fortuna, abbiamo ritrovato l’unità“.

Cadeo sottolinea l’importanza di questa vittoria per il percorso di crescita della squadra: “è stata una partita diversa da tutte le altre, vissuta in maniera emotiva e tecnica diversa. Deve rimanere incisa nei ragazzi, perché il cammino è ancora lungo“.

Il coach, responsabile anche del settore giovanile neroarancio si sofferma sul valore del basket calabrese: “abbiamo visto due presidenti che si abbracciano, un pubblico meraviglioso, due squadre che hanno dato spettacolo. Ci sono margini di crescita importanti, si può seminare bene per il futuro“.

Cadeo elogia la correttezza in campo e sugli spalti e conclude con un augurio per Catanzaro: “c’è stata una sportività esemplare da entrambe le parti. Penso che tutti si siano divertiti. Catanzaro, con i nuovi innesti, è una squadra che mi piace molto e che sarà pericolosissima per tutti. Una bella serata per la pallacanestro calabrese“.

