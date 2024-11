Catanzaro, Scognamillo: “obiettivo salvezza, però…”

StrettoWeb

Dopo le parole di Pompetti di ieri, nuova conferenza stampa in casa Catanzaro in questo weekend di riposo per la sosta nazionali. Ai microfoni dei giornalisti si è presentato Scognamillo: “stiamo migliorando di partita in partita, siamo vivi e combattiamo, nonostante qualche difficoltà all’inizio. Contro la Reggiana prova di grande valore, siamo andati sotto di due reti e l’abbiamo ripresa contro una squadra che doveva vincere. I pareggi vanno guardati in ottica positiva, manca un pizzico di fortuna”.

Sull’obiettivo: “il primo è mantenere la categoria, però mai dire mai. La squadra è competitiva e non si pone limiti, il campionato è equilibrato e non c’è l’ammazza campionato come il Parma dell’anno scorso; dobbiamo guardare partita dopo partita”.

