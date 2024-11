Il Catanzaro non muore mai: rimonta finale, è 2-2 contro il Mantova | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Catanzaro non muore mai. I calabresi vanno due volte sotto nel punteggio e due volte riescono a rimontare il Mantova che, nonostante l’uomo in meno dalla ripresa, rischia di tornare dal Ceravolo con il bottino pieno.

Inizio in salita per i calabresi. Il Mantova passa subito in vantaggio al 7′ con Bragantini e 3 minuti dopo il pari di Seck viene annullato per fuorigioco. Al 26′ il solito Pietro Iemmello pareggia i conti. Nella ripresa il Mantova resta in 10 a causa del rosso a Cella ma Bragantini raddoppia al 65′ regalando agli ospiti un insperato vantaggio. Al 79′ la rete di Buso pareggia nuovamente i conti evitando il ko per i calabresi.

Risultati Serie B 14ª Giornata

Cosenza-Modena 1-1

Carrarese-Pisa 1-0

Catanzaro-Mantova 2-2

Juve Stabia-Brescia 0-0

Sassuolo-Salernitana 4-0

Cesena-Reggiana

Bari-Cittadella

Cremonese-Frosinone

Spezia-Sudtirol

Palermo-Sampdoria

Classifica Serie B

Sassuolo 31 Pisa 30 Spezia 27 Cesena 21 Cremonese 18 Brescia 18 Juve Stabia 18 Bari 17 Palermo 17 Mantova 17 Catanzaro 16 Carrarese 16 Cosenza 15 Modena 15 (-4) Sampdoria 15 Reggiana 14 Sudtirol 13 Salernitana 13 Sudtirol 12 Frosinone 10

(Cesena, Reggiana, Bari, Cittadella, Cremonese, Frosinone, Spezia, Sudtirol, Palermo e Sampdoria: una gara da disputare nel 14° turno)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.