Non si ferma la passione dei tifosi del Catanzaro: invasione giallorossa a Reggio Emilia, il dato aggiornato

StrettoWeb

Passione, trasporto, entusiasmo non si fermano a Catanzaro, che vive uno dei momenti migliori della storia recente. Anche in questa stagione, nonostante la rivoluzione tecnica, il campo sta dando buone risposte. Una squadra meno sbarazzina ma più solida ed equilibrata, qualche pari di troppo e solo due vittorie, ma la classifica è corta e la zona playoff a soli due punti.

Il prossimo match sarà a Reggio Emilia, domenica. L’occasione per un buon risultato è alla portata, anche perché la Reggiana non vive un buon momento e viene da un punto nelle ultime tre. Tra tre giorni la squadra non sarà da sola: al “Città del Tricolore”, infatti, è previsto un muro giallorosso. Già ieri erano oltre 1.300 i biglietti venduti per il settore ospiti, un numero destinato ad aumentare tra oggi, domani e sabato (alle 19 di quel giorno si chiuderà la prevendita).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.