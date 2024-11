Catanzaro, che grinta! Show di Iemmello: 3-3 in 10 contro la Sampdoria | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il trend è chiaro da inizio stagione: contro il Catanzaro c’è da sudare sempre e comunque per l’arco di tutti e novante i minuti. I calabresi sono ‘immortali’, rimontano sempre nel secondo tempo e finiscono anche per fare punti in partite piuttosto complicate. Come quella odierna a Marassi.

Blucerchiati avanti 1-0 a fine primo tempo con la marcatura di Sekulov al 42′. Nella ripresa Iemmello pareggia i conti al 53′ ma appena 4 minuti dopo Gennaro Tutino, ex Cosenza, sigla il 2-1 su rigore. Nella mezz’ora finale il Catanzaro si scatena. Al 66′ Iemmello firma il pari su calcio di rigore. Dopo 4 minuti l’esperto bomber classe 1992 si porta a casa il pallone con la rete che vale il 2-3 e la tripletta personale.

Brividi nel finale per il doppio giallo a Pompetti che lascia i giallorossi in 10 dal 79′ e li costringe a difendere il risultato. La rete di Leonardi al 90′ nega la gioia della 3ª vittoria stagionale ma regala l’11° pareggio (il Catanzaro è la squadra che ha pareggiato di più in stagione) e il 9° risultato utile consecutivo.

Risultati Serie B 15ª Giornata

Venerdì 29 novembre

Ore 20:30

Reggiana-Sassuolo 0-2

Sabato 30 novembre

Ore 15:00

Brescia-Bari 1-1

Cittadella-Juves Stabia 2-2

Sampdoria-Catanzaro 3-3

Sudtirol-Cremonese 0-4

Ore 17:15

Mantova-Modena

Domenica 1 dicembre

Ore 15:00

Frosinone-Cesena

Palermo-Spezia

Pisa-Cosenza

Ore 17:15

Salernitana-Carrarese

Classifica Serie B

Sassuolo 34 Spezia 30 Pisa 30 Cremonese 24 Cesena 22 Bari 21 Brescia 19 Juve Stabia 19 Palermo 18 Catanzaro 17 Sampdoria 17 Mantova 17 Carrarese 16 Cosenza 15 (-4) Modena 15 Reggiana 15 Salernitana 13 Sudtirol 13 Cittadella 13 Frosinone 10

Programma 16ª Giornata Serie B

Venerdì 6 dicembre

Ore 20:30

Juve Stabia-Sudtirol

Sabato 7 dicembre

Ore 15:00

Bari-Cesena

Carrarese-Palermo

Mantova-Pisa

Modena-Salernitana

Ore 17:15

Cosenza-Frosinone

Domenica 8 dicembre

Catanzaro-Brescia

Cremonese-Reggiana

Spezia-Cittadella

Ore 17:15

Sassuolo-Sampdoria

