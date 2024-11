Catanzaro, Caserta non si fida del Frosinone. E si sbilancia sul modulo: “ho capito cosa mi dà certezze”

StrettoWeb

Quattro punti nelle ultime due, tra cui buon punto in casa della capolista, e classifica più tranquilla. Il Catanzaro si gode il momento ed è consapevole di avere, domani, una buona chance, quella in casa contro il Frosinone, che ha iniziato malissimo in questo campionato post retrocessione. Tra l’altro, non ci sarà il ritorno dell’ex Vivarini al “Ceravolo”, per via dell’esonero da parte dei ciociari avvenuto un po’ di giorni fa.

Della sfida, alla vigilia, ha parlato mister Caserta, che ovviamente non si fida dell’avversario, il quale ha comunque un’ottima rosa al netto di una graduatoria disastrosa (ultimo posto). “Il Frosinone ha un organico forte ed è stato sfortunato in alcune partite, la classifica conta poco, è una squadra quadrata a prescindere dalla classifica. Sono convinto che non sarà rinunciatario”.

Caserta ha più volte cambiato modulo in questo avvio: da un conservativo 3-5-2 a un più coraggioso 4-3-3, ma sul primo sistema di gioco pare aver trovato più certezze: “in base alle caratteristiche dei calciatori ho capito che il 3-5-2 può darmi maggiori certezze. Certo, non posso cambiato undici giocatori sempre, ma per me non esiste una formazione titolare, chi subentra è importante. Piuttosto, dovremmo capire dove migliorare”, aggiunge. “Spesso negli ultimi 25 metri sbagliato l’ultimo passaggio, ma ci stiamo lavorando”.

