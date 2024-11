Catanzaro, mese dell’educazione finanziaria: Aicel fa formazione con la Camera di Commercio

StrettoWeb

L’Associazione italiana commercio elettronico (Aicel) organizza in occasione della settima edizione del Mese dell’educazione finanziaria un webinar in collaborazione con la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia per parlare di sicurezza e tutele nei pagamenti digitali, in particolare nel contesto degli acquisti online.

L’incontro, in programma venerdì 29 novembre, si inserisce nell’iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con attività divulgative gratuite in tutta Italia fino al 30 novembre che ha quest’anno come slogan “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”. Perché oggi è importante investire energia, tempo e risorse per la formazione sui temi della finanza personale, per far fronte al futuro e saper prendere decisioni più consapevoli. Un concetto pienamente condiviso da Aicel che da diversi anni pone al centro delle sue azioni di consulenza, promozione e formazione la sicurezza, in primis con la certificazione dei negozi online “SonoSicuro”. Il sigillo si ottiene solo al termine di uno scrupoloso iter di verifica dell’idoneità ai principi di correttezza e trasparenza, a cura dei professionisti e degli avvocati che operano in Aicel.

L’incontro del 29 novembre dalle ore 11 alle 13, in collaborazione con la Camera di commercio di Catanzaro vedrà la partecipazione di Andrea Spedale, presidente di Aicel, nella parte introduttiva. A seguire, i saluti del Presidente, Pietro Falbo, e l’intervento di Devid Jegerson, componente del comitato scientifico di Aicel ed esperto internazionale di pagamenti digitali, che accompagnerà i partecipanti in un percorso educativo su come muoversi in modo sicuro e affidabile nel settore del commercio elettronico, tutelando i propri dati personali ed evitando il rischio di frodi, attraverso l’autenticazione a due fattori e l’intelligenza artificiale. Infine, Manuela Borgese, vicepresidente di Aicel, chiuderà il webinar con una panoramica legata alla compliance e alle normative.

Proprio per un aspetto di sicurezza e di mancanza di conoscenza delle regole e delle tutele, oggi c’è ancora una porzione significativa di utenti e consumatori che ha timore di truffe e non si fida dei sistemi di pagamento online. L’ultimo rapporto annuale della BCE cerca di tracciare l’identikit e le motivazioni di chi continua a preferire il contante. I risultati sono abbastanza sorprendenti: anche chi è più connesso al mondo digitale, o più giovane, predilige i pagamenti cash. Pare che l’uso del contante sia il risultato di un complesso intreccio di preferenze e comportamenti individuali. Ad usare con più disinvoltura i sistemi di pagamento digitale risultano essere coloro che hanno maggiori competenze economiche e finanziarie.

Ecco dunque l’importanza di fare formazione e migliorare le competenze sul mondo dei pagamenti digitali. Il webinar gratuito organizzato da Aicel si intitola “Sistemi di pagamento sicuri e e-commerce” e si rivolge principalmente a giovani e futuri imprenditori.

Per iscrizioni: https://ecampus.aicel.org/corsi/sistemi-di-pagamento-sicuri-ed-e-commerce.

