Catania-Trapani, il derby del gemellaggio ha il sapore di Serie A: al “Massimino” in 17 mila

In 17 mila. Per la precisione 17.208. Per una partita di Serie C. Catania-Trapani di questa sera, il derby del gemellaggio (tifoseria legata da amicizia da 25 ani), ha una cornice di pubblica che in tante si sognano anche in Serie A. Al “Massimino” ci sono appunto 17 mila presenti per l’anticipo del girone C.

Non è una sorpresa, dalle parti dell’Etna, considerando i sold out anche nella grande cavalcata in Serie D. Però la squadra si è allontana dalla vetta, viene da risultati un po’ così, eppure lo stadio è sempre pieno. E’ l’ennesima dimostrazione del grande calore e della grande passione di una piazza che ha ben poco a che fare anche con la terza serie. Sta faticando ultimamente, nonostante un allenatore top e un’ottima squadra, ma guardando al medio-lungo periodo ci sono tutte le possibilità affinché – nel giro di qualche anno – i rossoblu tornino a calcare i grandi palcoscenici, a distanza di qualche anno.

