Catania-Trapani, si replica in Coppa Italia Serie C: vantaggio per gli abbonati e promo black friday. La prevendita

Dopo la gara in campionato, Catania e Trapani si ritrovano in Coppa Italia Serie C. Il match si giocherà martedì 26. Sul sito ufficiale, il club etneo ha informato circa le modalità di prevendita. “Gli abbonati alle gare interne del Catania nel campionato Serie C NOW 2024/2025 potranno esercitare da domani un diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto valido per assistere al match Catania-Trapani, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C e in programma martedì 26 novembre alle ore 20.30″.

“Dalle ore 10.00 di giovedì 21 novembre fino alle ore 8.00 di lunedì 25, gli abbonati avranno la possibilità di procedere all’acquisto confermando il posto. Contemporaneamente sarà attiva anche la vendita libera degli altri tagliandi, che proseguirà fino al fischio d’inizio della gara. Lunedì, la vendita sarà sospesa alle ore 8.00 per la riconfigurazione della pianta dei vari settori dello stadio ed avrà nuovamente inizio alle ore 9.00. I biglietti saranno disponibili online su TicketOne.it e in tutte le rivendite autorizzate”.

I prezzi

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve € 7

Tribuna B € 12

PROMO BLACK FRIDAY TRIBUNA B

Da giovedì 21 a martedì 26 novembre, a fronte di ogni spesa di 30 euro effettuata al Catania FC Official Store oppure attraverso lo shop online su Cataniafc.it, sarà emesso un coupon valido per l’acquisto di un biglietto di Tribuna B al prezzo di 3 euro anziché 12. Gli abbonati alla Tribuna B non potranno utilizzare il coupon in prelazione ma potranno farlo esclusivamente nell’ambito della vendita libera.

Tribuna A € 22

Tribuna Elite € 32

Settore Ospiti € 7

Biglietti gratuiti per i diversamente abili – Si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione del sito ufficiale.

