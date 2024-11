Catania: spaccia droga a 15 anni, arrestato

StrettoWeb

Ad Aci Catena (Catania) i carabinieri hanno arrestato in flagranza un ragazzo di 15 anni per detenzione di sostanze stupefacenti. Era vicino l’ingresso della villa comunale all’interno di una Y10 insieme con il conducente, un 20enne, e alla vista dei militari ha cercato di disfarsi, buttandolo in un’aiuola, di un involucro con 5 dosi di marijuana già confezionate.

Bloccato, è stato trovato in possesso di altre 22 dosi della stessa sostanza stupefacente e di 400 euro che conservava dentro un marsupio. Il minore è stato dapprima accompagnato nel Centro di prima accoglienza di via Franchetti. L’autorità giudiziaria per i minorenni ha poi emesso una misura cautelare di permanenza in casa.

