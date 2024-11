StrettoWeb

Una coppia di Catania, 59 e 46 anni, è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione nell’appartamento situato nel quartiere di Nesima, i militari hanno trovato uno stanzino, utilizzato come deposito, contenente 1100 grammi di marijuana amnesia, 90 grammi di cocaina suddivisa in bustine, un bilancino di precisione e una macchina per la preparazione di confezioni di sottovuoto.

In uno scantinato nella disponibilità della coppia, invece, all’interno di una busta della spesa c’erano due pistole scacciacani modificate e rese offensive e letali, un proiettile calibro 7,65 e 2 giubbotti antiproiettili. Dopo la convalida dell’arresto per entrambi è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

