Migliori città universitarie in Italia: Catania al 1° posto, bene Palermo

StrettoWeb

In vista della Giornata Mondiale degli Studenti in programma il prossimo 17 novembre BonusFider ha individuato le migliori città universitarie italiane. I criteri presi in considerazione sono sono il prestigio universitario, il costo degli affitti, pasti veloci ed economici. La Sicilia risulta rispondere con efficienza alle norme.

Catania al 1° posto

Secondo lo studio la migliore città universitaria è risultata essere Catania col punteggio di 8,27. Al secondo posto troviamo Torino, successivamente Genova. La classifica vede anche nelle prime 10 posizioni Palermo, Padova, Napoli, Perugia, Verona, Pavia e Parma. Gli affitti della città etnea sono i più bassi analizzati (211 euro al mese per stanza o posto letto).

Palermo al 4° posto

In Sicilia bene anche Palermo che si aggiudica il 4° posto tra le migliori città universitarie con un punteggio complessivo di 7.56 su 10. Gli affitti nella città risultano accessibili, con una media di 226 euro al mese per una stanza o posto letto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.