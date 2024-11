Catania-Messina, Toscano: “assatanati, negli occhi voglia di vincere”

StrettoWeb

Il Catania si prepara al tanto atteso derby siciliano contro il Messina che andrà in scena domenica. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Turris, gli etnei hanno grande voglia di riscatto e quale occasione migliore di quella di poter vincere un derby contro dei rivali storici?

In conferenza stampa mister Toscano ha analizzato così Catania-Messina alla vigilia: “la situazione delle assenze è oggettiva. In questo momento non siamo molto fortunati tra squalifiche, indisponibili e decisioni arbitrali, però dobbiamo essere più forti anche di questo: devi sopperire dando e facendo qualcosa in più. In un derby i valori si azzerano; li vince chi vuole fare la storia dei derby e noi dobbiamo avere questa voglia. Il Catania è una squadra che vuole ritornare alla vittoria, negli occhi dei ragazzi ho visto questa voglia.

Ho detto ai ragazzi che anche con un uomo in meno e magari soffrendo, a Torre del Greco, se qualcuno avesse fatto quel qualcosa in più in certe situazioni si sarebbe portata a casa la vittoria. Un messaggio all’ambiente? Lo stadio sarà pieno come sempre e non sarà una novità, il messaggio è quello di giocare insieme a noi ed accompagnarci per 95 minuti. Sono sicuro che la gente lo farà perché tiene al Catania e sta riconoscendo a questa squadra l’impegno: tutte commettono errori e hanno difetti, lì devi lavorare, ma sono convinto che ci sosterranno e ci daranno una grossa mano. Il campionato è lungo, non bisogna guardare le altre squadre e la classifica ma guardare a noi e dare il massimo di quello che siamo.

Il Messina ha iniziato con un’idea tattica ben precisa, quella del suo allenatore, e l’ha cambiata nelle ultime due partite; a prescindere dall’atteggiamento tattico del Messina sarà importante che i nostri calciatori siano ‘assatanati di prestazione’. Rispetto alla gara con la Turris perdiamo i due squalificati e recuperiamo D’Andrea, che oggi ha fatto il primo allenamento con i compagni: non sarà in perfette condizioni però ha dato la sua disponibilità“.

