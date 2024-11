Catania-Messina, le scorie del derby: multe e squalifiche

StrettoWeb

La multa per una, la squalifica per l’altra. Forse, alla fine, poteva andare anche peggio. Le scorie del derby siciliano del girone C di Serie C tra Catania e Messina, terminato sul punteggio di 0-0 – con tanti rimpianti da parte degli etnei – hanno portato a un’ammenda di 2.500 euro per la squadra di casa e allo stop per un turno a Salvo del Messina dopo il rosso sventolato dall’arbitro nel finale.

Le motivazioni all’ammenda del Catania

A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud (circa il 90%) intonato:

1. al 1° minuto del primo tempo, al 16° minuto del secondo tempo e al 49° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuti, in ognuna delle predette circostanze, consecutivamente per circa un minuto, coro che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

2. al 10° minuto e al 12° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari ripetuti, in ognuna delle predette circostanze, consecutivamente per circa un minuto, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

