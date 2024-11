Crotone – Catania, i convocati di mister Toscano

StrettoWeb

In vista della gara con il Crotone, in programma domani alle 19.30 allo stadio “Ezio Scida” e valevole per la quattordicesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, mister Toscano ha convocato ventuno calciatori. Tra gli indisponibili Gregorio Luperini, alle prese con un affaticamento muscolare.

Di seguito, gli atleti a disposizione:

1 Klāvs Bethers

6 Francesco De Rose

9 Roberto Inglese

10 Kaleb Joel Jiménez Castillo

11 Filippo D’Andrea

14 Luca Verna

15 Matteo Di Gennaro

16 Alessandro Quaini

19 Alessandro Raimo

20 Gianluca Carpani

21 Matteo Stoppa

22 Lorenzo D’Agata

23 Gabriel Antonio Lunetta

24 Ertijon Gega

27 Alessio Castellini

31 Marius Adamonis

32 Adriano Montalto

33 Armando Anastasio

37 Carmelo Forti

44 Davide Guglielmotti

68 Mario Ierardi

Indisponibili: Celli, Di Tacchio, Luperini, Sturaro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.