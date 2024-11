Caro voli in Sicilia, Schifani: “altri 10 milioni per far viaggiare siciliani con 50% di sconto”

StrettoWeb

“Abbiamo stanziato altri dieci milioni di euro contro il caro voli, per fare in modo che durante le festività natalizie i siciliani che partono e che arrivano in Sicilia ottengano lo sconto del 50 per cento, non solo i giovani, ma tutti i cittadini, potranno pagare la metà“. È quanto dichiarato dal Governatore siciliano Renato Schifani, intervenendo a Tgcom 24.

“E’ un provvedimento tampone, che ci permette di non essere surclassati sulla logica del caro voli – ha aggiunto Schifani – E’ un sforzo enorme ma lo facciamo perché ci rendiamo conto che occorre fare il massimo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.